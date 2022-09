Echasseurs, Alfers et Molons : le folklore namurois bien vivant !

Pour cette immersion, nous avons suivi Margaux Voglet, une jeune Namuroise, passionnée par sa ville et par la photographie. Autodidacte et curieuse, ce qu’elle préfère prendre en photo, c’est le vieux Namur depuis la Citadelle et le folklore namurois. Elle nous emmène justement à la rencontre des 3 des plus importants groupements folkloriques namurois :

Les Echasseurs, dont les joutes sur échasses sont désormais inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, La Royale Moncrabeau-Les Molons, une société chantante qui conjugue plaisir et charité, et Les Alfers, joueurs et lanceurs de drapeaux.

Pour en savoir plus :