Échanger les traces d’ADN des grands criminels avec les pays européens, de quoi résoudre des "cold case"

En Belgique, on doit avoir 8 à 10 critères ADN qui correspondent pour que ce soit validé, là où il n’en faut que six dans d’autres pays. "On pense qu’en travaillant avec autant de marqueurs, on est sûr à presque 99% que la trace correspond à cette personne-là. Ce 'match' peut alors constituer une preuve […] On est très strict car on axe sur la protection de la vie privée. Chaque personne condamnée pour les crimes les plus graves est mise dans cette banque de données, pas celles condamnées pour les crimes mineurs."