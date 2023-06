Echange record en badminton : 211 coups et 3 minutes d’endurance pour un 'rally' mémorable

Des joueuses exténuées, sur les rotules, après plus de trois minutes d’échange spectaculaire. Le record du nombre de coups en badminton a été battu le 25 mai dernier lors d’une compétition disputée en Malaisie.

Les Malaisiennes Thinaah Muralitharan et Pearly Tan et les japonaises Rena Miyaura et Ayako Sakuramoto ont réussi un échange de 211 coups lors du huitième de finale du double qui les opposait au Masers de Malaisie.

Une performance massacrante célébrée par un public en folie et enthousiaste à chaque sauvetage miraculeux. A bout de forces, les joueuses japonaises ont fini par céder sur une ultime attaque malaisienne mais se consoleront avec ce record qui efface des tablettes le précédent, fixé à 195 coups.