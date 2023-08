Echange Lukaku – Vlahovic, la nouvelle hypothèse qui redonne espoir à Romelu

Rejeté par l’Inter, poussé vers la sortie par Chelsea, Romelu Lukaku reste une option pour la Juventus selon La Gazetta dello Sport qui annonce que les négociations entre les deux clubs ont repris.

Romelu Lukaku ne retournera pas à l’Inter. Ça, c’est déjà acté. Il ne devrait pas rester à Chelsea, ça aussi, c’est globalement acté. La piste la plus chaude serait donc la Juventus Turin. Selon La Gazzetta, les négociations auraient repris entre les deux clubs sur la base d’un échange avec Dusan Vlahovic avec de l’argent en plus pour la Vieille Dame. Sky Sport Italia et d’autres médias italiens confirment l’information.

Dans cet échange, tout le monde serait gagnant. Chelsea cherche à renforcer son attaque et à se débarrasser du gros salaire de Lukaku. Le joueur ne veut pas rester à Chelsea, aimerait retourner en Italie et rejoindre le club turinois. De son côté, la Juventus est en difficulté financière et pourrait profiter de ce deal pour assainir ses finances en se débarrassant de Vlahovic, dont la valeur marchande est importante.

À l’heure actuelle, le principal frein serait le montant payé par Chelsea dans la transaction. Au vu de l’âge respectif des joueurs, 30 ans pour Lukaku, 23 ans pour Vlahovic, la Juve aimerait récupérer entre 40 et 50M€ dans ce transfert, un montant trop élevé pour Chelsea mais un compromis pourrait être trouvé dans les prochains jours.