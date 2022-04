Echange entre Joe Biden et Narendra Modi, sur fond de flottement autour de l'Ukraine

Les Etats-Unis ont d'ores et déjà prévenu que tout pays qui aiderait activement la Russie à contourner les sanctions internationales en subirait les "conséquences".

Et ce alors que, selon la presse, l'Inde et la Russie travaillent sur un mécanisme de paiement en roupie et en rouble pour faciliter leurs échanges et contourner les sanctions occidentales imposées aux banques russes.

Liens étroits entre Moscou et New Delhi

New Delhi et Moscou entretiennent des liens étroits depuis la Guerre froide, et la Russie demeure le premier fournisseur d’armes de l’Inde.

Outre du pétrole et des armes, l'Inde importe de Russie des engrais et des diamants bruts. Elle y exporte des produits pharmaceutiques, du thé et du café.

La Maison Blanche, bien consciente de la dépendance de l'Inde face à la Russie en matière militaire, entend néanmoins maintenir un dialogue étroit avec New Delhi. Elle a dépêché récemment l'un des hauts conseillers de Joe Biden en matière de sécurité, Daleep Singh, dans la capitale indienne pour une série de conversations qualifiées par la suite de "productives".