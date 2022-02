Ecchymoses, hématomes : pourquoi j'ai des bleus partout ?

Après 48h00, les hématomes deviennent en général rouge-noir. A la fin de la première semaine, ils deviennent violets et puis passent au vert et enfin au jaune, jusqu’à disparaître après plusieurs semaines. Les causes de l’apparition d’une ecchymose ou d’un hématome ne sont généralement pas les mêmes. N’hésitez pas à consulter surtout quand ils sont spontanés, quand il continue à gonfler ou quand ils sont sur le crâne.

Quelles sont les causes les plus courantes d’apparition des bleus ?

L’âge

Avec l’âge, la peau se modifie. La couche superficielle est moins élastique et possède moins de collagène. La peau récupérera donc moins vite. Il y aura par ailleurs moins de graisse superficielle, la peau va se réduire et sera plus fine. Conclusion, les vaisseaux sous-cutanés seront moins résistants aux chocs.

Carence en vit C

La vitamine C participe à la formation du collagène. Plusieurs études américaines mettent l’apparition fréquente des ecchymoses plus le manque de vitamine en corrélation. La vitamine C est présente en quantité importante dans les fruits et dans les légumes. Certaines personnes ont du mal à acheter des fruits et légumes frais. Dans ce cas, il est préférable d’acheter un légume et de le congeler pour garder un minimum les vitamines. Par ailleurs, si vous faites des ecchymoses, n’hésitez pas à prendre un peu de zinc.

Les médicaments

Certaines personnes doivent prendre des anticoagulants pour soigner certaines maladies. Ces médicaments sont essentiels et vitaux. D’autres doivent prendre de l’aspirine de manière chronique comme prévention cardiovasculaire. Ces médicaments peuvent provoquer la fragilisation des vaisseaux et donc, l’apparition d’ecchymoses.

Mauvais retour veineux

On parle de retour veineux pour faire référence à l’étape de la circulation sanguine où un sang appauvri en oxygène. Par exemple, avec l’âge, le retour veineux sera moins efficace. Les veinules à la surface vont devoir supporter la colonne de sang, vont se dilater et être beaucoup plus sensibles au moindre choc. C’est le même phénomène qui se passe lorsqu’on s’expose trop longtemps au soleil.