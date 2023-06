Ecaussinnes : TotalEnergie produit toujours en Belgique des billes en plastiques très polluantes

Face à ces accusations, TotalEnergies se défend dans un communiqué. "[…] De nombreuses mesures sont mises en place. Une soufflerie depuis 2014, une première pour l’industrie des polymères, retire les pellets des camions avant de quitter le site, des filets sont installés le long des clôtures afin de renforcer la frontière entre le site et le domaine public et les employés du site sont formés et responsabilisés dans la prévention, le nettoyage et l’élimination des déversements. Le site de Feluy se conforme à toutes les réglementations locales et nationales applicables régissant les déversements de granulés et respecte bien sûr les conditions de son permis d’exploitation. […]", réagit Tom Claerbout, directeur de la communication du groupe pour la Belgique.

Ecaussines a tenté de trouver une solution administrative en imposant à l’usine d’utiliser des containers fermés et non plus des sacs de transports en vrac, mais le problème persiste puisque des billes ne cessent de s’échapper de l’usine de production. Face à ce sentiment d’impuissance, certaines associations militent pour un cadre légal européen, afin de limiter cette pollution. "Pour l’instant, les prédictions annoncent que nous allons connaître une augmentation de la consommation et de la production de plastique dans l’Union Européenne. Si à l’heure actuelle, nous n’arrivons pas à contrôler ces productions et éviter que ces granulés de plastiques se retrouvent dans l’environnement, alors imaginez ce que pourrait devenir cette production dans dix ou vingt ans si on n’impose pas un cadre réglementaire dès maintenant ?", s’interroge Lucie Padovani, chargée de lobby européen sur la question des déchets aquatiques pour la Surfrider Foundation Europe.

La Commission européenne s’était engagée a préparé un texte pour le 17 mai dernier. Reporté à 2 reprises, il devrait finalement être présenté à l’automne 2023.