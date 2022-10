Ecaussinnes : entre 350 et 400 personnes ont soutenu l’action de désobéissance civile "Code rouge"

Dimanche, les manifestants ont distribué un flyer aux habitants d’Ecaussinnes dans lequel ils disaient joindre leur voix à celles des citoyens et des activistes de la coalition Code Rouge dont ils partagent les revendications. "En unissant nos forces, nous pouvons espérer construire une société viable. Une société où chacun·e a un accès équitable à l’énergie, avec des factures d’énergie moins élevées et où les citoyen·ne·s et les travailleur·euse·s sont soutenu·e·s dans leur sortie des énergies fossiles. Une société qui mise sur les énergies renouvelables et un usage plus raisonnable de l’énergie. Une société où la transition ne se fait pas sur le dos des classes populaires et où il existe des possibilités d’emplois décents, respectueux de la planète et rémunérateurs pour tou·te·s".