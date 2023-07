Ecarté par Chelsea, "traitre" à l’Inter, mis en 'stand-by' à la Juve : Romelu Lukaku au pied du mur

Les choses peuvent changer très vite en l’espace de moins d’une semaine. Il y a à peine quelques jours, l’Inter et la Juventus se bousculaient au portillon pour convaincre Chelsea de leur vendre Romelu Lukaku et aujourd’hui, le Diable rouge ne semble être la priorité d’aucune des deux équipes.

Les Interistes se sont carrément retirés des négociations quand ils ont appris que leur coqueluche négociait avec l’ennemi turinois. Ils s’étaient pourtant accordés avec Chelsea pour rapatrier Lukaku… mais l’orgueil a prévalu chez les nerazzurri qui se sont sentis trahis.

En ce sens, le communiqué diffusé mardi par la Curva Nord, le groupe ultras de l’Inter, est sans ambiguïté.

"Celui qui a trahi par le passé, le refera. Pas parce qu’il aime cela mais parce que c’est dans sa nature. Oui, parce que toi Romelu, tu nous as tous trahis, nous qui t’avons défendu fermement quand rien n’allait. Nous qui t’avons défendu quand l’équipe qui te cherche à présent, t’a ri au nez. Et maintenant, tu nous remercies avec un coup de couteau dans le dos digne du meilleur Brutus. Tu as baisé l’écusson qui pour nous, vaut plus que notre propre vie. Et maintenant, comme un vil mercenaire, tu te vends au meilleur offrant. Avant d’être un champion, il faut être un homme. Toi, tu ne l’es pas. Adieu."

La rupture des négociations avec l’Inter a également calmé les ardeurs de la Juventus, qui avait présenté une offre de 40 millions à Chelsea (bonus compris) selon la presse italienne. Les Bianconeri ne sont pas pressés et attendent de connaître l’avenir de Dusan Vlahovic avant d’explorer la piste Lukaku.

"On parle avec beaucoup de clubs… après les journaux écrivent ce qu’ils veulent. On mise fort sur Vlahovic, Chiesa et Milik. On est convaincu d’avoir une équipe compétitive", a temporisé Cristiano Giuntoli, le nouveau directeur sportif turinois. "Le mercato est encore long", a-t-il ajouté.

Pas de point de chute immédiat donc pour Lukaku qui devra, peut-être, envisager d’autres destinations. Chelsea ne semble en tout cas pas enclin à le réintégrer dans l’équipe. Lukaku s’entraîne en ce moment à Londres en compagnie d’autres indésirables (Aubameyang, Ziyech, Hudson-Odoi) alors que le noyau A est en tournée aux Etats-Unis.

"Quand il y a ce type de situation, c’est parce que tout le monde est d’accord", a tranché Mauricio Pochettino. "Les joueurs et le club travaillent dur pour trouver la meilleure solution", a-t-il ajouté.

Une solution, c’est ce que Romelu Lukaku espère en effet trouver rapidement alors que de multiples horizons semblent bouchés.