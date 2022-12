Écarté au Standard, Selim Amallah va tout de même rapporter 350.000 euros aux Rouches grâce au Mondial

Le Club de Bruges recevra lui aussi un beau pactole après cette Coupe du monde. Les Blauw en Zwart sont le club belge qui a envoyé le plus de représentants au Qatar (8).

Qualifié pour les quarts de finale avec les Pays-Bas, Noa Lang est le joueur qui aura rapporté le plus aux Brugeois avec 267.280 euros.

Même si les sept autres joueurs envoyés au Qatar (Mignolet, Vanaken, Buchanan, Larin, Skov Olsen, Odoi et Sowah) sont sortis en phase de poules, la FIFA versera plus de 1,6 millions d’euros d’indemnités pour ces joueurs. Une somme que le Club de Bruges ne percevra pas intégralement.

Seuls Noa Lang, Simon Mignolet et Hans Vanaken ont en effet évolué au club lors des deux dernières années. Autrement dit, pour les 5 joueurs, le Club de Bruges devra partager les montants perçus avec d’autres clubs.

Genk et Anderlecht seront les deux autres clubs belges (parmi les 12 qui ont envoyé des représentants au Qatar) à toucher le plus d’argent. Les Limbourgeois bénéficient eux aussi du beau parcours d’El Khannouss avec le Maroc et toucheront des indemnités pour Arteaga (Mexique) pour un total de plus de 500.000 €.

Le Sporting d’Anderlecht récolte quant à lui 195.320 euros pour le parcours de Zeno Debast avec les Diables et une partie de ce même montant pour la présence de Jan Vertonghen, qui évoluait à Benfica ces dernières années.