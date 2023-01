Ecarté au Standard, Selim Amallah est proche de rebondir à Valladolid, 18e en Liga

Laissé sur le côté depuis de nombreux mois au Standard, il est toutefois parvenu à décrocher sa place pour la Coupe du monde 2022. Le Marocain a disputé plusieurs matches et s'est montré, au point donc de faire sonner le téléphone de son agent. Pour rappel, sa sélection a terminé à la 4e place derrière l'Argentine, la France et la Croatie.

Aujourd'hui âgé de 26 ans, Amallah a participé à neuf rencontres (4 buts et 1 assist) avec les Liégeois cette saison. Il n'est plus apparu sous la vareuse des Rouches depuis la fin du mois de septembre. Formé à Mons et au Sporting d'Anderlecht, il a également évolué pour Tubize par le passé. Il avait rejoint le Standard, en provenance de Mouscron, contre 1,5 millions d'euros en juillet 2019.