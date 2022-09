Écart salarial en Belgique : le compte était trop beau

"Il n’y a néanmoins pas de quoi se réjouir : cette baisse serait principalement due au fait que de nombreuses femmes touchant des salaires peu élevés n’ont pas pu travailler", note L’Institut. L’absence, sur le marché du travail, des ouvrières, qui ont souvent des salaires très peu élevés, fait qu’elles n’ont pas été prises en compte dans le calcul du salaire moyen des femmes. Conséquence : un salaire moyen plus élevé pour les femmes en 2020 et un écart salarial plus petit.

Michel Pasteel, directeur de l’Institut, explique : "Les conséquences de la pandémie ont été inégalement réparties. Les personnes qui étaient déjà vulnérables sur le marché du travail ont souvent été les plus durement touchées. Pensez aux aides ménagères, aux aides de cuisine, aux ouvrières dans les usines, etc. Nous devons mener des actions ciblées pour soutenir ce groupe, afin qu’il puisse garder la tête hors de l’eau lors des crises actuelles et futures."

De nombreuses expertes avaient tiré la sonnette d’alarme durant la pandémie à propos de la place des femmes sur le marché du travail.