Eby Brouzakis donne sa liste des 23 Diables pour le Qatar… avec un nom inattendu

Pour le reste, la composition ne devrait pas trop surprendre les supporters, sauf blessure éventuelle bien entendu.

On prend les 10 absents : Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Axel Witsel, Yannick Ferreira-Carrasco, Eden Hazard et Thomas Meunier. On ajoute deux gardiens, Simon Mignolet et Koen Casteels.

On ajoute donc les Diables présents à Dublin et qui sont certains de faire leurs valises pour le Qatar : Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Leander Deneoncker, Dedryck Boyata, Jason Denayer, Michy Batshuayi et Hans Vanaken.

Il reste donc quelques places qu’Eby Brouzakis voit bien réservées :