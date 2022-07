« eBru », le site qui vous explique le nom des voiries bruxelloises !

Boulevard Lambermont, Place du Grand Sablon, rue du marché aux porcs… Ces lieux ont une histoire qui, bien souvent, explique encore aujourd’hui leur nom. Un site internet s’est donné la mission de répertorier toutes les voiries et places bruxelloises pour expliquer leur historique. Son nom : " eBru " !

C’est un fait connu dans la capitale : le " Boulevard Anspach " tient son nom de Jules Anspach, bourgmestre de Bruxelles de 1863 à sa mort et promoteur du voûtement de la Senne, des boulevards centraux de la ville et de la Bourse de Bruxelles. Le boulevard porte son nom depuis 1879, juste après son décès donc. Mais saviez-vous qu’avant d’être rebaptisé, cet axe s’appelait sobrement le " Boulevard Central " ?

Sur le site internet eBru, les voiries et places de la capitale sont répertoriées et accompagnées d’un mot d’explication sur leur nom ou leur histoire. Ce guide en ligne vous invite à découvrir plus de 5.000 rues, boulevards, places et impasses à travers les 19 communes de l’agglomération bruxelloise.

Dernièrement, c’est le " Jardin Audrey Hepburn " qui a rejoint cette immense base de données. L’actrice britannique est effectivement née à la rue Keyenveld à Ixelles en 1929. À l’occasion du 93e anniversaire de sa naissance, le jardin bordant la rue a été inauguré le 4 mai dernier en son honneur !