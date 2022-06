"Ébouriffant.e.s", la nouvelle BD velue d’Émilie Gleason et Adeline Rapon

Émilie Gleason et Adeline Rapon sont les invitées du Mug pour nous parler leur bande dessinée, Ébouriffant.e.s, parue aux éditions "Nouvel Attila".

En 2061, l’épilation est devenue interdite et le poil est partout : sur les murs, sur les pull-overs, dans les guirlandes, et il devient glamourisé dans les salons de coiffure dédiés. Trois jeunes femmes décident à leur d’ouvrir leur salon esthétique destiné à sublimer le poil. Ce sont alors "des petites saynètes, où chaque client ou cliente représenterait une anecdote, un questionnement ou un préjugé", explique Émilie Gleason, l’une des deux créatrices de "Ébouriffant.e.s".

Émilie Gleason, autrice belgo-mexicaine de bandes dessinées connue notamment pour son ouvrage "Ted, drôle de coco", sorti en 2018 et primé, est ici associée à Adeline Rapon, autrice et photographe française, pour une BD qui allie le dessin, la photographie et l’écrit : "C’est l’éditeur qui nous a donné l’idée de mélanger nos deux styles, d’ajouter des photos, et qu’elles se répondent avec nos dessins et le texte à la fin (pour) encenser le tout".