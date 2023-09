Éboulements en série, neige en août : que se passe-t-il en montagne en France ?

Bien plus que la neige, c’est la canicule "un peu hors norme et surtout hors saison" qui l’a précédée qui représente un "marqueur phénoménal" et "un monde inconnu", souligne de son côté Serge Taboulot, président de l’Institut des risques majeurs à Grenoble, et ancien ingénieur météorologue.

"Fin août, on est à une hauteur du soleil à peu près équivalente à celle de fin avril et pourtant on bat des records de chaleur qui ont plus de 120 ans et de beaucoup. C’est hallucinant", estime-t-il.