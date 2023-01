Eboueur : un métier créateur de richesse et grand contributeur écologique

Aux premières lignes de la transition écologique, le métier est aussi en train de prendre une dimension économique de plus en plus forte. Car avec des ressources rares, une explosion des coûts de transports et les tensions géopolitiques que nous connaissons actuellement, nos déchets deviennent soudain de l’or : une ressource brute et précieuse. Tant d’ailleurs que si avant on parlait de décharge publique, aujourd’hui on dit 'gisement de détritus'. Et cela change tout.

Eboueur donc, un métier créateur de richesse et grand contributeur écologique. De quoi forcer un peu le respect. Et lancer un défi : la prochaine fois que fois que vous croiserez un ou une éboueur, ralentissez, souriez, et prenez une seconde de votre vie, pour leur dire 'grand merci'.

Si ces métiers vous attirent et que vous souhaitez vous renseigner, n’hésitez pas à contacter les Cités des Métiers de Bruxelles, Charleroi, Liège et Namur. Ainsi que les Carrefours des Métiers de Huy, Nivelles, Marche-en-Famene, Verviers, Arlon, La Louvière, Mons, Tournai et Mouscron, qui sont eux aussi là pour vous aider et vous conseillers, au plus près de vos possibilités.