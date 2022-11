Ebola en Ouganda : le président Museveni exclut un confinement national

L’épidémie d’Ebola a fait à ce stade 49 morts, selon le gouvernement ougandais. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a pour sa part indiqué mercredi que le pays a enregistré plus de 150 cas confirmés et probables, et que l’épidémie a fait 43 morts et 21 décès probables.

L’épidémie a été déclarée le 20 septembre et huit jours plus tard, le président Museveni avait indiqué qu’un confinement à l’échelle nationale n’était "pas nécessaire".

Le mois dernier, Museveni a instauré un confinement dans deux districts – Mubende et Kassanda – imposant un couvre-feu du crépuscule à l’aube, interdisant les voyages et fermant les marchés, les bars et les églises pendant 21 jours.

Il a également ordonné à la police d’arrêter toute personne infectée par Ebola qui refusait de s’isoler.