Ebola en Ouganda : extension du confinement dans deux districts

Le président ougandais Yoweri Museveni a imposé une nouvelle extension de 21 jours du confinement dans deux districts situés à l’épicentre d’une épidémie d’Ebola.

Depuis que l’épidémie a été déclarée le 20 septembre, Ebola s’est propagé et a atteint la capitale Kampala, bien que les autorités sanitaires aient annoncé cette semaine une baisse du nombre de cas.

Les deux districts centraux au cœur de l’épidémie, Mubende et Kassanda, ont été placés sous confinement pendant 21 jours le 15 octobre. La mesure – couvre-feu nocturne, interdiction des déplacements personnels et fermeture des marchés, bars et églises – a été renouvelée le 5 novembre.

En annonçant un troisième confinement de 21 jours, le président Museveni a qualifié la situation de "toujours fragile".