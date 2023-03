Le premier, sa teneur en sel, qui peut parfois s’avérer trop élevée. Et ceci pour des raisons de santé bien plus que de goût, parce que consommer une eau trop riche en sodium quand on souffre de rétention d’eau, d’hypertension artérielle, de problèmes cardiaques ou d’une maladie rénale, peut être dangereux. Si l’on présente l’une de ces pathologies, ou même si l’on est enceinte, mieux vaut consulter son médecin pour voir s’il est possible d’en consommer tous les jours.

Le deuxième point faible de l’eau pétillante, c’est que si l’on en consomme souvent trop, cela peut entraîner des ballonnements gastriques et une irritation au niveau de l’intestin.