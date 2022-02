Eau d’heure : près de 2 millions d’argent public investis pour un centre équestre qui n’a jamais accueilli un seul cheval

Du côté des pouvoirs subsidiants, on commence aussi à se poser des questions. La région wallonne a mandaté le CITW, le centre d’ingénierie touristique de Wallonie. Celui-ci doit réaliser une étude complémentaire sur l’avenir du centre équestre.

En tout cas, du potentiel, il y en a ! La Belgique compte environ 350.000 chevaux sur son territoire. C’est la plus forte densité de chevaux au monde (11 chevaux par Km2) ! Notre pays compte aussi plus de 100.000 cavaliers " c’est, bon an, mal an, la 3e discipline sportive la plus pratiquée chez nous " assure Mikhael Jacquemain. Au Niveau économique : le sport équestre représente un impact économique de plus 1 milliard € et environ 6600 équivalents temps plein.