Eau contaminée : les Français doivent-ils s’inquiéter pour leur santé ?

La présence de métabolites dans l’eau n’est a priori pas alarmante : "Si on le détecte, cela ne veut pas non plus forcément dire que ces valeurs vont au-delà d’un seuil de toxicité… selon les connaissances scientifiques actuelles, du moins. C’est la réserve que l’on peut avoir. Nous sommes aujourd’hui dans une zone de flou". Xavier Coumoul se veut rassurant : "Il n’y a pas de recommandation d’arrêter de boire l’eau du robinet."

Impossible de déterminer les effets de ces métabolites sur le corps humain à très faibles doses. Malgré trois années d’interdiction d’utilisation du chlorothamonil, il est également difficile d’évaluer le temps durant lequel ces résidus continueront à contaminer les eaux françaises.