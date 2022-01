"Eat Happy", un livre bourré de recettes santé pour le petit-déjeuner

Pour ce faire, les nutrithérapeutes conseillent d’intégrer dans l’alimentation 3 types de nutriments très importants.

Les protéines : elles apportent la satiété et on les trouve, entre autres, dans le jambon, la viande, le saumon fumé et les œufs. Il y a également des protéines végétales qui existent dans certaines céréales, dans des légumeuses ou des oléagineux.

Les glucides : Il s’agit des sucres mais pas n’importe lesquels. On privilégie les sucres lents qui vont apporter une énergie constante durant la matinée et sont digérés par le corps très lentement. On évite, par contre, les sucres rapides comme le jus d’orange même fraîchement pressé, la confiture, le choco ou encore le pain blanc et les viennoiseries.

Les graisses : elles permettent de synthétiser nos hormones mais là aussi il s’agit des bonnes graisses que l’on trouve dans le saumon fumé ou l’huile de colza.

Une recette idéale pour le petit-déjeuner

Une préparation équilibrée qui ne prend pas beaucoup de temps :

1 tranche de pain complet

Des tranches d’avocat

1 peu de jus de citron

1 œuf

Des graines de pavot, de lin ou de courge

Il s’agit de faire brouiller des œufs dans une poêle. Pendant ce temps-là on découpe quelques tranches d’avocat avec quelques gouttes de citron, saupoudrées de graines de son choix et on accompagne ce petit-déjeuner d’une tranche de pain complet.