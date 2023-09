Eat Festival : remportez des entrées et crédits

Quatre jours de festival, il n’en faut pas moins pour avoir l’opportunité de goûter un échantillon de ce que Bruxelles a de meilleur à offrir en matière de gastronomie. Les chefs et artisans vous servent en personne des plats et desserts signature. Que vous veniez un ou plusieurs jours, le champs des possibilités culinaires et gustatives vous semblera sans limite.