Eat Festival : le meilleur de Bruxelles sur un plateau

Brasseurs, mixologues, fromagers et pâtissiers…tout le gratin de la cuisine bruxelloise se bouscule aux fourneaux du Eat Festival, dédié aux nouvelles tendances gastronomiques locales et à leurs variations cosmopolites. Sous les verrières de la Gare Maritime de Tour & Taxis, ils sont rejoints par une belle poignée de chefs aux plats aussi délicieux qu’inventifs. Au total, ce sont plus de 60 artisans de la gastronomie qui offrent au public le meilleur de Bruxelles du 29 septembre au 2 octobre.

Du talent et de la créativité au menu

Au menu cette année, un concentré de talents aux horizons variés porté par 35 chefs bruxellois ! Chacun présente un plat signature, qui fait voyager des épices libanaises aux saveurs saïgonnaises en passant par le patrimoine gastronomique bolognais ou les délicates nuances de la cuisine végétale. De l’audace (sushi décomposé aux légumes lacto-fermentés) à la surprise (un américain frites…végétal !) sans oublier quelques mélanges terre-mer alléchants (poulpe laqué, poitrine de porc croquant), cette édition a de quoi mettre nos papilles en alerte ! Sans oublier l’incontournable Food Market qui s’associe à l’événement et s’adapte à l’offre du festival.

De l’assiette au verre : l’excellence sur le bout des lèvres

Aux côtés des chefs, les artisans de bouche bruxellois proposent une autre facette du patrimoine culinaire. Fromage ou dessert ? Les deux sans hésitation ! Outre 4 fromagers d’exception, 8 pâtissiers se relayent pour proposer un festival de douceurs : crémeux passion relevé par la savoureuse acidité du yuzu, barre chocolatée au citron et autres émulsions au caramel ont la part belle…

Et pour accompagner ce défilé de saveurs, 8 brasseurs locaux, 8 mixologues ainsi que les vignerons des Vins de Bordeaux viennent twister vos verres.