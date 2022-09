Eat Brussels, le rendez-vous des gourmands à Bruxelles : on vous y invite pour le week-end !

Après son édition spéciale " Dinners " en 2021, Eat Festival est de retour du 29 septembre au 2 octobre au cœur de la Gare Maritime à Tour & Taxis. Quatre jours de festivités à l’image de Bruxelles: gourmands, vivants, innovants et cosmopolites. Une soixantaine de chefs et artisans, répartis sur les 4 jours, vous font vibrer et goûter le meilleur de la capitale à travers des plats signatures, des desserts hauts en couleur, de délicieux fromages, des bières bruxelloises et des cocktails originaux.

Eat Brussels, plus que jamais, le rendez-vous incontournable des amateurs de bonne bouffe à Bruxelles !

Au programme cette année : un marché de producteurs locaux, une collaboration inédite avec Le Gare Maritime Food Market, un bar à bières bruxelloises et un bar à cocktails. Pour compléter ce programme inédit, les Vins de Bordeaux vous proposent également un bar à vins, des ateliers et des workshops étonnants qui mettent tous vos sens en éveil.

Vous n’avez pas encore vos billets pour cette expérience unique ? Rendez-vous sur ici !

Votre entrée au Eat Festival inclus :

l’accès au Festival pour les 4 jours

1 carte cashless (valeur: 1€)

1 café Masalto

1 animation à l’Ecole du Vin au choix

1 verre collector Eat

1 limonade Gimber

de l’eau à la fontaine d’eau Robinetto

Gare Maritime – Tour & Taxis | rue Picard 11 / Picardstraat 11 – 1000 Bruxelles / Brussel

Horaires du festival :