"Eat a Peach" des Allman Brothers Band a 50 ans : retour sur cet album majeur

C’est un LP vraiment exceptionnel. Tout d’abord, à cause des circonstances dramatiques dans lesquelles il a été conçu et produit, mais aussi grâce à sa couverture iconique – et bien entendu, grâce à la qualité des morceaux qui y figurent.

Eat A Peach sera la dernière collaboration du guitariste Duane Allman qui décédera tragiquement d’un accident de moto durant l’enregistrement. En guise d’hommage les membres restants tentent de terminer l’album qui était en chantier. Ce dernier à la singularité de présenter, à la fois, des titres studio mais aussi des morceaux lives enregistrés, en mars 1971, au fameux ''Fillmore East''. Le 11 novembre 1972, le bassiste Berry Oakley se tuera lui aussi sur sa machine à seulement quelques pâtés de maisons du lieu de la tragédie de Duane.

Un titre énigmatique

Interrogé par un journaliste, quelques mois avant sa disparition, Duane Allman précisera quel était sa contribution à la révolution:

Il n'y a pas de révolution, juste une évolution, mais chaque fois que je suis en Georgie je mange une pêche ('eat a peach') au nom de la paix

C'est ce moment qui est cristallisé sur cet album hommage au talentueux guitariste paru le 12 février 1972.

Cet étonnant mélange entre productions studio et prestations scéniques fonctionnent à merveille et nous montre tout le talent de ce groupe qui, aux côtés de Lynyrd Skynyrd, fait partie des plus grands noms de l'histoire du rock sudiste.