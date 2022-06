EasyJet : d'importantes perturbations possibles, selon les pilotes français

Les pilotes français de la compagnie low-cost britannique easyJet ont écrit une lettre à leur direction pour mettre en garde contre des risques d'annulations massives de vols cet été en raison du manque d'effectifs, alors que la compagnie a déjà été mise en difficulté lors des longs week-ends du printemps.

Les pilotes s'inquiètent notamment du manque d'effectifs, "essentiellement chez les hôtesses et stewards et un peu chez les commandants de bord", indique le président du Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL) de la compagnie, Arnaud Wiplier.

La lettre, révélée par le média britannique Inews, a été envoyée lundi 6 juin pour avertir la direction qui "donne l'impression de ne pas avoir saisi l'ampleur du problème", selon M. Wiplier.

"Si on n'arrive pas à être résilient pour un week-end de trois jours, est-ce qu'on pourra l'être durant l'été?", interroge-t-il.

La compagnie est "moins bien préparée que les autres années" et se voit contrainte d'annuler des vols dans des proportions "pas vues depuis dix ans", s'inquiète Arnaud Wiplier. Selon lui, des dizaines de vols sont annulés en France chaque semaine.

Les perturbations déjà constatées dans certains aéroports européens en raison du manque de personnel "vont atteindre leur apogée cet été" et risquent de compliquer encore la tâche des équipes d'easyJet, assure-t-il.

La compagnie a prévu de recruter une centaine d'hôtesses et de stewards en France, selon le SNPL, mais "cela prend du temps de recruter et former ces gens", affirme le syndicat.