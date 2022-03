''Easter'' BJ Scott raconte la fête de Paques aux USA...

Des fêtes païennes au christianisme en passant par les lapins et les œufs en chocolat, la fête de Pâques reste un moment fort de l’histoire américaine. Récupérée par la foi chrétienne, la fête païenne du printemps, autrefois très vénérable, existe depuis des siècles. Depuis la préhistoire, les hommes ont célébré les équinoxes et les solstices comme des moments sacrés.

L’équinoxe de printemps est un jour où la quantité d’obscurité et la quantité de lumière du jour sont exactement identiques. On peut donc dire que l’on sort de l’hiver car la lumière du jour et l’obscurité se sont rééquilibrées. Les différents pays célèbrent la Pâque chrétienne de différentes manières. Aux États-Unis, elle marque la fin du carême. Des paniers remplis de chocolats et de friandises sont apportés dans la nuit, à la manière de Saint-Nicolas, à tous les enfants pour célébrer l’abondance du printemps. Les symboles du lapin, des poussins et des œufs sont toujours directement liés à des origines païennes et côtoient les symboles chrétiens de Jésus sur la croix.