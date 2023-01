Earth, Wind and Fire, David Bowie, Alphaville, Bob Dylan, Pretenders et Rod Stewart évoquent le temps qui passe

Le temps, on croit toujours en manquer, mais finalement tout ce qu’il nous faut, c’est dire combien on aime la vie, combien on aime ses proches, pour dire que finalement elle n’est pas si mal que ça cette journée. Et même si le temps passe, si les choses bougent vite, accordons-nous 5 minutes pour prendre soin de soi et des autres !

Le temps passe, le monde change, il faut s’adapter ! C’est le message dans ‘‘The Changing Times‘‘ d’Earth, Wind & Fire en 1981, ode au progrès, accepter le changement et toujours essayer d’aller vers le mieux. ‘‘Changes‘‘ en 1971, David Bowie est réaliste, le temps qui passe nous fait changer, évoluer, c’est ainsi, on ne peut pas l’empêcher. On est impuissant sur le temps qui passe et les conséquences qu’il a sur nous, combat perdu d’avance, a été le sujet de plusieurs classiques pop/rock sous le nom ‘‘Forever Young‘‘ signé par le groupe allemand Alphaville en 1984. Même sujet, autre ambiance, avec Bob Dylan et ce très bon ‘‘Forever Young‘‘ sorti en 1974 et repris 20 ans plus tard par Chrissie Hynde et les Pretenders. Et puis, il y a cet étonnant ‘‘Forever Young‘‘ de Rod Stewart en 1988, librement inspiré par le titre de Dylan selon certains, pâle copie selon les détracteurs.