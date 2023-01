Earth Wind and Fire avec les frères Maurice, Fred et Verdine White

Groupe américain de jazz, R’n’B, soul, funk, disco, à la section de cuivres dynamiques, aux spectacles énergiques et élaborés, Earth Wind and Fire, le groupe des frères White, a changé le son de la pop afro américaine : 50 disques d’or, de platine et plus de 90 millions d’albums vendus, 6 Grammys Awards, 4 American Music Awards, intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, et une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

L’aîné Maurice White, né en 41 dans le Tennessee, ami de Booker T. Jones (de Booker and the MG’s), avec qui il forme un groupe au lycée. Maurice part étudier au Chicago Conservatory of Music et joue de la batterie dans des boîtes de nuit. En 62, il rejoint The Jazzmen, trio de jazz étudiant qui deviendra les Pharaons. Musicien de studio chez Chess Records, il est batteur pour Etta James, Chuck Berry, Muddy Waters, The Impressions, Willie Dixon et Buddy Guy. Il compose pour la pub. Avec Wade Flemons et Don Whitehead, ils fondent The Salty Peppers chez Capitol. En 70 à Los Angeles, ils signent avec Warner Bros et naît Earth Wide and Fire.