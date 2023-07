EA SPORT FC 24 : le mode Ultimate Team sera mixte

Dans EA Sports FC 24, les attributs et les notes des joueurs et joueuses sont relatifs à la compétition à laquelle il/elle prend part. Par ailleurs, dans le mode Ultimate Team il est possible de monter son équipe de toutes pièces en choisissant les joueurs de son choix, leur attribuant une stratégie, etc.

De ce fait, lorsque des femmes sont utilisées dans le mode Ultimate Team, elles conservent leur note générale et ne sont pas désavantagées par rapport aux hommes, ce qui manquerait de réalisme pour certains internautes. Par exemple, cela signifie que Sam Kerr emporte avec elle sa note de 91 dans le mode Ultimate Team et peut rivaliser avec n’importe quel joueur masculin de même niveau sur ce mode.

À ce propos, John Shepherd, vice-président et producteur exécutif chez Electronic Arts, rappelle qu'"Ultimate Team est un mode où l’on peut se faire sa propre équipe fantastique avec des nationalités différentes, des ligues différentes et des clubs différents. Ce qui semblait être l’endroit idéal pour pouvoir faire ce genre d’expérience".