E42 vers Mons : 12 km de files suite au chantier de Thiméon

Depuis hier soir 22h, des travaux de revêtements ont débuté sur l'E42 à hauteur de Thiméon vers Mons. Ils provoquent d'importants ralentissements depuis ce matin (+ 1h20 à 10h). Vous êtes peut-être en direction de l'aéroport de Charleroi? Il faudra alors partir en avance ces mardi et mercredi.

Conséquences ce mardi jusqu'à 22h

Le rabotage des voies du milieu et de gauche est prévu aujourd'hui. La voie de droite est maintenue sur l’E42 entre l’échangeur de Thiméon et le viaduc de Viesville en direction de Mons jusqu'à 22h ce soir. La vitesse maximale est limitée à 50 km/h. Il y a des ralentissements importants depuis 8h ce matin.

Fermeture totale la nuit prochaine

Durant la nuit du mardi 2 mai au mercredi 3 mai, de 22h à 6h, les opérations viseront à poser les revêtements ce qui nécessitera, pour des raisons de sécurité, la fermeture totale de l’E42 entre l’échangeur de Thiméon et le viaduc de Viesville en direction de Mons.

Déviation mise en place:

Les usagers circulant sur l’E42en direction de Mons devront suivre une déviation autoroutière mise en place via le R3. Un itinéraire de rattrapage restera possible via l’échangeur de Thiméon vers l’E420 jusqu’à l’échangeur n°19 " Nivelles/Wavre ", puis l’E19/A7 vers Mons.

Ce chantier devrait durer 36h et se terminer demain matin à 6h.