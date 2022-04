Un chantier a commencé ce matin et devrait se terminer en fin de semaine sur l’E42 entre Verviers et Polleur dans les deux sens. Une bande sera soustraite à la circulation et la vitesse est limitée à 70 km/h.

Cela provoque déjà des ralentissements depuis 7h ce matin. Il faudra compter 10 à 20 min de retard par moment et ce dans chaque sens.