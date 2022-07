E42 fermée suite à un accident mortel : circulation déviée via le R3

Un accident impliquant plusieurs camions et une voiture s'est produit vers 8h ce matin sur la E42 à Thiméon, juste avant le chantier de Courcelles, vers Mons. Le passage a d'abord été très difficile puis à 8h25 l'autoroute a dû être fermée. La circulation est déviée depuis Heppignies via le R3. Concrètement, si vous devez prendre l'E42 ce matin entre Namur et Mons, vous devrez prévoir de traverser tout le R3.

"Une personne a malheureusement perdu la vie à la suite de l'accident. Deux autres personnes sont très gravement blessées", a confirmé la police fédérale. Les circonstances de l'accident sont encore inconnues. L'autoroute a été fermée à la circulation et une déviation a été mise en place par le R3. "Le dépannage des camions accidentés est toujours en cours. Cela risque encore de durer un certain temps", a conclu la police fédérale.

Dans l'autre sens, il n'y a pas de ralentissements vers Namur.