E42 fermée à Rhisnes : accident grave dans les files, 10 km de bouchons et plus d'une heure perdue

14h30 : Chaussée fermée le temps du dépannage. Un accident s'est produit à Spy dans les files de l'accident ci-dessous impliquant deux poids lourds. Au départ vers 9h40, un camion a heurté un camion tampon à hauteur de Sambreville sur l'E42 Namur-Mons ; le camion impliqué est sur le flanc et son chargement est répandu sur toute la chaussée ; le passage est donc très difficile en direction de Mons.

La situation risque de durer pour le dépannage et le nettoyage de la chaussée. Du verre s'est étalé sur une grande partie de l'autoroute.

Conseil : quitter l'E42 soit à Namur ouest soit à Spy direction Namur, se diriger vers Floreffe via la N958 à hauteur du rond-point de Suarlée , ensuite à Floreffe emprunter la N90 jusque Jemeppe sur Sambre, enfin la N98 vers Ligny pour reprendre l'E42 à hauteur de Sambreville

15h30 : Un deuxième accident mortel s'est produit dans les files juste après la sortie 12 Gembloux. La chaussée est là aussi fermée. En venant de Liège sur cette E42 il est maintenant conseillé de sortir au niveau de l'échangeur de Daussoulx. Déviation via l'E411 ensuite par la sortie 11 Thorembais/Gembloux et la N29 pour retrouver l'autoroute plus loin au niveau de la sortie 14 Sambreville/Ligny.

16H00 : Bouchon en formation sur 10KM. Les automobilistes qui ne sont pas sorti à Daussoulx se retrouve dans d'importantes files. Il y a maintenant 1H de temps de Parcours.