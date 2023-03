E411 : pourquoi le nouveau chantier vers Bruxelles ne vous a pas ralenti ce lundi matin ?

Ce fût plutôt une bonne surprise pour les usagers ce matin : on ne déplorait aucun ralentissement dans le nouveau chantier de l'E411 en direction de Bruxelles.

Ce chantier a bien démarré ce lundi sur l'E411 entre Thorembais-St-Trond et Dhuy vers Namur et entre Daussoulx et Thorembais vers Bruxelles. Le trafic devait se faire sur deux voies dans chaque sens et provoquer d'éventuels embarras vers Bruxelles. Ce ne fut pas le cas et tant mieux pour les automobilistes.

Afin de minimiser l’impact sur la circulation en heures de pointe, les entrepreneurs, après analyse de la situation, ont décidés très tôt ce matin, de passer de 3 voies de circulation à 2 voies uniquement de 9h à 16h durant les 5 premiers jours du chantier. Le trafic a pu se faire de manière fluide tôt ce matin, en heure de pointe, en direction de Bruxelles. Cela s’est passé sans problème.

Depuis 9h, deux voies seulement sont disponibles, comme prévu initialement. Cela sera le cas jusqu’à 16h aujourd’hui et ce chaque jour de cette semaine jusqu’à ce vendredi.

A partir de ce vendredi 24 mars, une voie sera soustraite en permanence dans les deux sens et ce durant la première phase du chantier, c'est-à-dire jusqu'avant l'hiver 2023).

C'est donc la semaine prochaine que les réels ralentissements devraient apparaître vers Bruxelles tôt le matin et vers Namur plutôt dans l'après-midi. Tout est fait pour minimiser autant que possible l'impact sur le trafic.