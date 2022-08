E411 fermée, véhicule en feu : l’incendie à la lisière de l’autoroute à Wavre est maîtrisé et la circulation est rétablie

Des riverains ont eu peur pour leur habitation. C’est le cas de Guy Rigolet dont la maison se trouve à quelques mètres de l’incendie. "C’est un fameux stress. Quand on a vu la fumée montée vers midi, on s’est posé des questions et on est allé voir et on s’est aperçu que ça brûlait de l’autre côté de la haie. Il y a là un chemin… heureusement que nous l’avons fait nettoyer il y a à peu près deux semaines, ce qui a permis que le feu n’aille pas plus loin… au jardin… et puis… Dieu sait la suite", témoigne le riverain.

Même si l’incendie a été maîtrisé, Guy Rigolet a l’intention de tenir à l’œil les alentours de sa maison, au cas où le feu redémarre. Les pompiers ne seront pas loin. Eux aussi vont surveiller les cendres dans l’éventualité d’une reprise de feu.