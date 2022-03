E411 en partie rouverte à Verlaine : nouvel accident vers Namur

L'E411 en partie rouverte à Verlaine

Un accident, grave, s'est produit sur l'E411 à hauteur de Verlaine entre la bretelle de sortie Verlaine-Neufchâteau et la bretelle d'accès hier matin. Une voiture a pris feu et un décès est malheureusement à déplorer.

L'autoroute a été fermée à Verlaine vers Namur, il n'était plus possible de monter sur l'autoroute ni de sortir à Verlaine et les usagers sont obligés de prendre l'E25. Au vu de la gravité de l'accident, le parquet s'est rendu sur le lieu du sinistre. La situation a duré une partie de la nuit.

Un nouvel accident s'est produit en seconde partie de nuit alors que l'autoroute allait être rouverte. Une voiture a percuté un camion-tampon. A 6h40, les voies de gauche et centrale sont neutralisées vers Namur.