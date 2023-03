E411 : ce chantier perturbera votre circulation jusqu'à fin 2024

La réalisation du merlon acoustique, prévue pendant les deux années du chantier, vient de débuter par le traitement de la végétation sur la zone. Ces opérations engendrent actuellement des perturbations ponctuelles et de courte durée sur la bande d’arrêt d’urgence de l’E411 à hauteur de Warisoulx en direction de Namur.

Afin de limiter l’impact sur le trafic, la pose de la signalisation s’effectuera durant plusieurs nuits à partir du 15 mars.

Du 20 mars jusqu’avant l’hiver 2023, sur l’E411 entre Daussoulx et Aische-en-Refail, la circulation s’effectuera sur deux voies dans les deux sens de circulation. La vitesse maximale y sera limitée à 70 km/h. L’échangeur n°20 "Eghezée" restera ouvert à la circulation. Seules des fermetures ponctuelles et de courtes durées seront réalisées afin de réhabiliter les bretelles d’entrée et de sortie en direction de Bruxelles. L’aire d’Ostin sera inaccessible durant l’entièreté des travaux. L’accès aux stations-services situées à hauteur d’Aische-en-Refail seront accessibles tout au long des travaux.

À noter qu'une seconde phase concernant la réhabilitation entre Thorembais-Saint-Trond et Dhuy vers le Luxembourg débutera au printemps 2024. La fin du chantier dans son ensemble est prévue fin 2024.