E411 à l'arrêt vers Luxembourg suite à un accident impliquant 4 véhicules

Un accident s'est produit vers 6h15 sur l'E411/A6 à Mamer, peu avant la croix de Zéissenger, au Luxembourg.

A 8h, la voie de prise en charge et la voie de dépannage sont bloquées. Les répercussions restent importantes depuis Weyler en Belgique. Il y a encore de longues files sur 15 km avec un retard important. L'accident implique quatre véhicules.

Les vents forts et les averses causent de mauvaises conditions routières. Veuillez adapter votre style de conduite aux conditions météorologiques : risque d'aquaplanning etc. La situation est également chargée sur les axes vers Bruxelles et sur le ring de la capitale.

