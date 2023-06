E40 : plusieurs chantiers se mettent en place dans la région liégeoise

Ce vendredi 2 juin, une nouvelle phase du chantier de réfection des revêtements de l’E40 entre Battice et Welkenraedt en direction d’Aachen débute.

Les travaux entre l’échangeur de Battice et Thimister-Clermont se sont achevés ce jeudi 1er juin permettant d’y libérer les voies. Les opérations se concentreront à partir d’aujourd’hui sur le second tronçon, entre Thimister-Clermont et Welkenraedt vers Aachen.

La circulation sera maintenue sur une voie (basculée à contre-sens sur les voies accueillant habituellement la circulation vers Liège) avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h vers Aachen.

Les usagers ne pourront pas emprunter l’échangeur n°37 " Thimister-Clermont ". Ils seront déviés via l’échangeur suivant.

Les usagers circuleront sur une bande de circulation (voie de droite) avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h Vers Bruxelles.