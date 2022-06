E40 fermée à Herstal : 8 km à l'arrêt vers Bruxelles

Ce matin, vers 5h45, un camion transportant de la paille a pris feu sur l'E40 à Herstal au km 92 vers Bruxelles. Deux voies ont été neutralisées depuis ce matin. La chaussée a été fermée à partir de 7h.

Un accident s'est également produit 3 km plus loin au km 89 à hauteur de Rocourt. Cela ne va pas faciliter le trafic vers la capitale.

A 7h40, la circulation est à l'arrêt depuis Blegny-Cerexhe. La bretelle d' accès 35 Hauts Sarts est également fermée.

Conseils :

Vers Bxl :

- emprunter l'A601 à partir des Hauts Sarts (sortie 34) en direction de l'E313(vers Anvers) ensuite prendre l'E313 vers Liège où vous retrouverez l'E40 vers Bruxelles

Vers Liège : 2 itinéraires :

- pour les usagers venant de Maastricht via la E25, il y a lieu de privilégier l'autoroute E314 (au nord de Maastricht) et la E313 via l'échangeur de Lummen et redescendre vers Liège

- pour les usagers venant de Aix, privilégier la A76 (au nord de Aix), la A79 vers Maastricht, la E314 et la E313 via l'échangeur de Lummen et redescendre vers Liège

MAJ : 7h40