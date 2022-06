E40 : entièrement rouverte

MAJ : 15h17

E40 : les 3 bandes de circulation sont rouvertes

L'autoroute est entièrement rouverte et les 3 bandes de circulation sont à nouveau utilisables. Des dégâts sont à déplorer sur le pont, mais sa stabilité n'est pas endommagée. Il sera donc rouvert et des travaux sont prévus pour plus tard dans l'année.

La circulation reste perturbée :

- Sur l'E25 venant de Maastricht depuis la frontière avec les Pays-Bas.

- Dans tout le centre de Visé, Wandre et Barchon,

- Sur les N604, 608 et 618,

- Sur la N671 à Vivegnis,

- Route de Hermée,

- Parcs industriel des Hauts-Sarts.

( Historique) Ce matin, vers 5h45, un camion transportant de la paille a pris feu sur l'E40 à Herstal au km 92 vers Bruxelles. Le chauffeur a été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger, a précisé la police fédérale à l'agence Belga. Deux voies ont été neutralisées depuis ce matin. La chaussée a été fermée aux Hauts-Sarts à partir de 7h puis à Battice jusqu'à 12h40. La circulation est encore très ralentie depuis Battice. La bretelle d'accès 35 Hauts Sarts a également été fermée.