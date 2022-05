E314 : fermée suite à un accident mortel vers Louvain

Une personne est décédée mardi matin dans un accident de la route survenu sur l'E314, à Tielt-Winge, entre Lummen et Louvain, ont indiqué les services de secours. Une autre a été grièvement blessée et deux autres plus légèrement.

L'accident s'est produit vers 08h10, provoquant des embarras de circulation en direction de Louvain. Les circonstances précises de la collision sont encore floues.

La chaussée a été fermée à cette hauteur et la circulation était à l'arrêt depuis Diest sur 6 km vers Louvain. Les automobilistes sur la E314 en direction de Louvain ont du quitter l'autoroute à Bekkevoort et suivre la voie d'urgence, indiquée par la lettre "L" sur le panneau jaune/orange.

La chaussée est rouverte depuis 11h30 néanmoins la circulation est réduite à une voie. La bretelle d'accès Tielt-Winge reste fermée.