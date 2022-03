E313 fermée vers Liège

E313 : accident impliquant un conducteur fantôme à Beringen

Ce matin vers 5h50, la circulation était à l'arrêt sur la E313 à hauteur de Beringen en direction de Liège en raison d'un grave accident causé par un conducteur fantôme, a indiqué le centre flamand du trafic. Cet embarras à durer quelques heures.

Trois véhicules auraient été impliqués dans l'accident. Les pompiers de la zone d'urgence Sud-Ouest Limbourg ont dû libérer certains occupants. Une personne a perdu la vie. Le trafic a été dévié, les automobilistes devaient quitter l'autoroute via la sortie 26 Beringen et suivre ensuite la déviation désignée par la lettre F jusqu'à la sortie 27 (Hasselt-West) où ils pourront emprunter à nouveau l'autoroute. Les véhicules en provenance de Gand étaient invités à ne pas prendre la direction de Hasselt via Anvers mais à préférer y parvenir via Bruxelles.

A 9h15, la chaussée a été rouverte au trafic vers Liège.

MAJ 9h15