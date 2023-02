E3 : pourquoi Microsoft, Sony et Nintendo n'iront pas au plus grand salon du jeu vidéo ?

2023 devait être l’année du grand retour en présentiel de l’E3, le plus grand salon dédié aux jeux vidéo. Mais après des années difficiles à cause du COVID, le futur ne s’annonce pas rose pour autant. La nouvelle édition du salon ne sera pas aussi grandiose qu’espéré.

En effet, les trois plus grands acteurs du marché, à savoir Microsoft, Sony et Nintendo, brilleront par leur absence. Les trois entreprises ont décidé de ne pas se rendre au Convention Center de Los Angeles du 13 au 16 juin prochain, afin de poursuivre ce qu’elles ont respectivement mis en place depuis quelques années. À savoir des conférences plus personnelles.

Nintendo a habitué les joueurs à ses Nintendo Direct, régulièrement diffusés sur Youtube lorsque Big N des annonces à faire (on parle d’ailleurs d’un Direct pour le 7 février, avec notamment du Zelda au programme). Sony propose aussi des conférences personnalisées, les State of Play. Et Microsoft a également suivi la tendance, comme ce fut le cas récemment avec le Developer Direct diffusé fin janvier.

Bref, pourquoi attendre le mois de juin pour faire des annonces quand on peut le faire soi-même, à moindre coût, et selon un planning plus flexible ? Ce nouveau coup dur pour l’E3 était donc prévisible. D’ailleurs, bien avant la pandémie, la cote du salon était déjà en déclin. Et d’autres événements se sont montrés plus réactifs ces dernières années. On pense notamment aux Game Awards, et surtout au Summer Game Fest.

Ce dernier, qui propose des démos et des annonces, est uniquement à suivre en ligne. Et l’édition 2023 a déjà été confirmée. Elle aura lieu le 8 juin, soit quelques jours avant le début de l’E3. Bref, il sera difficile pour le salon de faire la différence cette année.