E3 Harelbeke : Wout van Aert sur sa lancée du Nieuwsblad à une semaine du Tour des Flandres ? (LIVE vidéo 14h20)

Ce vendredi se déroule la 65ème édition du GP E3 Harelbeke, troisième course WorldTour du calendrier belge après le Circuit Het Nieuwsblad et Bruges-La Panne. Cette course longue de 204 kilomètres est à suivre en direct vidéo sur Tipik et sur Auvio dès 14h20.

Un beau programme attend les coureurs avec pas moins de 17 ascensions et cinq secteurs pavés. L’année dernière, c’est le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick-Step) qui avait remporté en solitaire la 64ème édition du Grand Prix de l’E3, plaçant son attaque décisive à cinq kilomètres de l’arrivée. Il avait devancé son coéquipier Florian Sénéchal et Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

Cette année, de nombreux candidats tenteront de succéder à Kasper Asgreen au palmarès de l’E3 Harelbeke, souvent présenté comme la répétition en miniature du Tour des Flandres.

Le Danois, toujours bien présent, conduira l'équipe Quick-Step mais aura fort à faire avec notamment le Champion de Belgique Wout van Aert (Jumbo Visma), deuxième de l’E3 en 2019, Victor Campenaerts, Jasper Stuyven ou encore Gianni Moscon.

Matej Mohoric (Bahrain), vainqueur de Milan-Sanremo samedi dernier, est aussi de la partie au même titre que son dauphin sur la Via Roma, le Français Anthony Turgis (TotalEnergies).