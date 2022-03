E3 Harelbeke : Wout van Aert, aussi impressionnant qu'au Nieuwsblad, s'offre une nouvelle Classique à 9 jours du Ronde

Wout van Aert (Jumbo Visma) a remporté ce vendredi à Harelbeke la 65ème édition du Grand Prix de l'E3, la répétition générale du Tour des Flandres qui se déroulera le dimanche 3 avril prochain.

Après son triomphe en solitaire au Nieuwsblad, le Champion de Belgique a cette fois accepté la compagnie de son coéquipier Christophe Laporte, à qui il avait "offert" la première étape de Paris-Nice, lors des quarante derniers kilomètres. Le Français ne lui a pas disputé la victoire et s'est contenté de la deuxième place.

Un peu moins de deux minutes derrière le duo de l'équipe Jumbo Visma, le Suisse Stefan Küng (Groupama - FDJ) a devancé le sprint pour la troisième place pour s'octroyer le droit de monter sur le podium. Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Victorious) a terminé quatrième, l'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché - Wanty - Gobert) complète le Top 5.

Le dernier succès belge sur le Grand Prix de l'E3 remontait à 2017, lorsque Greg Van Avermaet avait devancé Philippe Gilbert et Oliver Naesen lors d'un sprint à trois.

La domination de l'équipe Jumbo Visma a été impressionnante sur cette Classique de 203.9 kilomètres, puisque le Belge Tiesj Benoot et le Néerlandais Mike Teunissen ont également joué un grand rôle dans la finale. Seule ombre au tableau pour la formation néerlandaise, l'abandon et l'indisponibilité prochaine de Tosh Van der Sande, qui est tombé et s'est cassé le coude en début d'épreuve.

Wout van Aert a accéléré à deux reprises ce vendredi après-midi, et cela a suffi : le Champion de Belgique a fait exploser le peloton à 80 kilomètres de l'arrivée dans le Taaienberg, là où Tom Boonen a forgé plusieurs de ses succès sur cette épreuve, avant de remettre le couvert dans le Paterberg, à une quarantaine de kilomètres du but, et de s'isoler en tête en compagnie de son coéquipier Christophe Laporte.

Wout van Aert, qui a écrasé la concurrence sur les deux Flandriennes auxquelles il a pris part cette année, le Circuit Het Nieuwsblad et le Grand Prix de l'E3, sera le grand favori du Tour des Flandres dimanche prochain.

Mais Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) et Tadej Pogacar (UAE Emirates), absents sur ces deux épreuves, tenteront de déjouer les plans de WVA qui, avant cela, défendra son titre dimanche à Gand-Wevelgem.