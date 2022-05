E19 fermée à Nimy-Maisières : la circulation ne sera rétablie que ce mardi matin

Suite à un camion en feu sur l'E19 à hauteur de Nimy-Maisières, l'autoroute a été fermée au km 54.8 vers Bruxelles vers 14h30. Les files ont été conséquentes durant l'ensemble de l'après-midi. D’importantes répercussions furent observées sur les axes avoisinants (N50, N552, N56, N6 et R50). Trois véhicules sont impliqués et une trentaine de tonnes de gravier doivent être transférés. Selon nos dernières informations récoltées à 21h00 auprès du SPW, de la police et des pompiers de Mons, la chaussée restera fermée durant toute la nuit pour procéder au nettoyage du mazout présent sur la voirie et procéder ensuite au raclage du tarmac. Les bandes de droite et d'arrêt d'urgence devraient être rouvertes à la circulation mardi matin. L'asphaltage ne se fera par contre pas avant le début de la semaine prochaine. Itinéraires conseillés en venant de la France : Prendre la sortie 23 "NIMY (MAISIERES)

Ou même reprendre l'E42 à Hautrage direction Tournai et ensuite reprendre l'E429 vers Bruxelles